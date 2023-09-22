2023-09-22 08:10:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في نيويورك، مساء الخميس (بتوقيت بغداد)، بعدد من رؤساء وممثلي الشركات الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إذ التقى السوداني بممثلي كلّ من؛ شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، ومجموعة هانيويل التكنولوجية المتعددة الجنسيات، وشركة كوفينكن للمحاماة الأمريكية.

وشهد اللقاء التباحث في توسعة الشراكة والتعاون بين العراق وهذه الشركات، وإمكانية تعزيز وتطوير الاتفاقات السابقة، في إطار سعي الحكومة إلى الإصلاح الاقتصادي وإرساء أسس التنمية التكنولوجية والصناعية في الاقتصاد العراقي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أنّ الساحة الاستثمارية العراقية، مهيأة لاجتذاب جميع أنواع الاستثمارات، خاصة ضمن جهود الحكومة المستمرة في تشييد البنى التحتية، فضلاً عن تنمية باقي النواحي الاقتصادية والصناعية.