2023-09-22 09:30:13 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجل النجم المصري محمد صلاح، مساء الخميس، هدفا أوروبيا جديدا لصالح ليفربول، ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة أرسنال تييري هنري. وشارك “مو صلاح” في الفوز على لاسك لينز النمساوي (3-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. وسجل صلاح الهدف الثالث لـ”الريدز” قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط […]

ظهرت المقالة بأحدث هدف أوروبي.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لتيري هنري أولاً على ايرث نيوز.