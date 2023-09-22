2023-09-22 09:30:13 - المصدر: ايرث نيوز

آلام الرقبة والكتفين والظهر أحد أهم أنواع الشكوى التى تصيب الكثيرين، خاصة مع الأعمال المكتبية التي تتطلب الجلوس لساعات طويلة على المكتب والكرسى، والنظر مطولا لشاشات الكمبيوتر، وشاشات الموبيل والأيباد وغيرها من الأجهزة الالكترونية. الدكتور المصري وجيه إميل استشارى العظام، أوضح أن الجلوس لساعات طويلة خلال العمل على المكتب يساعد على زيادة آلام الرقبة والعضلات، […]

ظهرت المقالة الجلوس لفترة طويلة.. 7 طرق ضرورية للوقاية من آلام العظام أولاً على ايرث نيوز.