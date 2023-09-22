2023-09-22 09:30:13 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اقتحام القوات الإسرائيلية قرية كفر دان، غرب جنين، بالضفة الغربية. ووفق وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية للأنباء، فإن الشاب عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، أصيب برصاصة في بطنه، وقد توفي على إثر إصابته. واندلعت مواجهات في كفردان، […]

ظهرت المقالة مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية غرب جنين أولاً على ايرث نيوز.