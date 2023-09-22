2023-09-22 09:30:13 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن الوظيفة التي يود مزاولتها بعد اعتزاله كرة القدم. وفي مقابلة مع مواطنه الصحفي ميغيل غرانادوس على قناة “OLGA” في “يوتيوب”، سئل ميسي عن موعد اعتزاله، فرد “البرغوث”: “لم أفكر في الأمر ولا أريد أن أفكر فيه”. وأضاف: “أريد فقط الاستمرار […]

ظهرت المقالة ميسي يكشف عن وظيفته المستقبلية بعد اعتزاله كرة القدم أولاً على ايرث نيوز.