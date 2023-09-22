تضاؤل فرص ثنائي ريال مدريد في اللحاق بالديربي

2023-09-22 10:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعترك مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الباب مفتوحاً أمام ثنائي الملكي فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال للمشاركة في ديربي مدريد المقرر إقامته الأحد المقبل على ملعب ميتروبوليتانو رغم إعلان إصابتهما.وتشير التقارير إلى أن فرص (فينيسيوس وكارفاخال) ضئيلة في اللحاق بمباراة الميرينجي أمام أتلتيكو مدريد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.ويلعب فينيسيوس حالياً على العشب حيث بدأ لمس الكرة في المدينة الرياضية فيما ينتظر كارفاخال نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي لتحديد ما إذا كان يعاني من إصابة عضلية أو أن إصابته طفيفة ويعاني من حمل عضلي طفيف.وتم تأجيل الفحوصات التي كان سيجريها كارفاخال أمس الخميس إلى اليوم الجمعة حسبما أفادت مصادر في النادي المدريدي.وكان البديل في دوري الأبطال هو (لوكاس فاسكيز) ولكن من المحتمل أن يلعب فيه أيضا (ناتشو فرناندز) الذي لعب أساسياً في الدفاع أمام يونيون.وقال أنشيلوتي: "فينيسيوس لم يلعب الأربعاء (مباراة يونيون برلين)، ولكن سنرى ما إذا كان يمكنه أن يصبح متاحاً الأحد".ومع ذلك يبدو أن اللاعب لن يلحق بالديربي وأن موعد عودته قد يكون في (27) أيلول أمام لاس بالماس.المصدر : كورة