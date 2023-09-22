موت على ضفاف دجلة بغداد (صور)

2023-09-22 10:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / يعانق تلوث متعدد المصادر ضفاف نهر دجلة، ضمن العاصمة بغداد، تاركاً صورة سيئة عن النهر الذي لطالما تغنى به الشعراء والفنانين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، تكدس أطنان من النفايات وتتصدرها المواد البلاستيكية، على ضفاف نهر دجلة من جانب الكرخ ببغداد.

هذه المشاهد، تتزامن مع تقارير صحفية أفادت بأن مياه دجلة لم تعد صالحة للشرب، بعد وصول نسب التلوث فيه إلى أكثر من 90٪؜.

وتلقي وزارة الموارد المائية العراقية، باللوم حول ارتفاع نسب تلوث مياه النهر، على وزارة الصحة في المرتبة الأولى، وثم الجهات المعنية الأخرى.

أمانة بغداد، وبصفتها المسؤول الأول عن نظافة العاصمة ككل، تعذر على الوكالة استحصال إيضاح منها عن القصور في رفع النفايات من ضفاف نهر دجلة.