مصرع صبي وإصابة والده بانفجار ناسفة بديالى

2023-09-22 10:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة بمصرع صبي وإصابة والده بانفجار عبوة ناسفة باطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان الصبي يبلغ من العمر 12 عاما قتل وأصيب والده بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة داخل بستنانهم في قرية (ابو كرمة) التابعة لناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وتعد ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة بلدة ساخنة منذ سنوات تعج بالحوادث الأمنية والنزاعات العشائرية بسبب سطوة جماعات خارجة عن القانون والصراعات الطائفية التي خلفها تنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية.