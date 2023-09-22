ماذا سيعمل ميسي بعد الاعتزال؟ بطل العالم يكشف التفاصيل

2023-09-22 10:10:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن خططه المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم، مشيرا إلى وظيفته المحتملة في السنوات المقبلة.

وانتقل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بعد عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لينهي فترة وجوده في أوروبا.

ووقع ميسي عقدًا مع إنتر ميامي لمدة عامين حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسيبلغ حينها 38 عاما.

وبسؤاله عن خططه المستقبلية، اعترف صاحب الـ36 عاما بأنه لم يفكر في الأمر بعد، لكنه كشف عن بعض أحلامه المهنية.

وقال ميسي في مقابلة مع برنامج قناة "Olga Live" بموقع "يوتيوب" عن مستقبله: "لم أفكر في الأمر ولا أريد أن أفكر فيه أيضًا، أريد الاستمرار في الاستمتاع بما أقوم به".

وأضاف بطل كأس العالم 2022: "لقد اتخذت خطوة مهمة لترك أوروبا ورائي، ولا أريد التفكير في الخطوة التالية، أريد أن أستمتع بأكثر ما أحبه، وهو اللعب، إنها وظيفة أحبها، وأنا محظوظ".

وأكمل: "لدي مسؤوليات، لا أعرف ما سأفعله.. أحب كل ما يتعلق بكرة القدم، أحب أن أتواجد مع أطفالي، والتدريس، ربما أكون مديرا رياضيا، لكنني لا أعرف من أين سأبدأ".

وردا على سؤال عما إذا كان خيار العودة إلى الأرجنتين مطروحا على الطاولة، أنهى ميسي قائلا: "شخصيا، كانت لدي دائما فكرة أن أكون قادرا على الاستمتاع بكرة القدم الأرجنتينية، وأكثر من ذلك بعد أن أصبحت بطلا للعالم، لقد كنت قادرًا على اللعب مع نيولز أولد بويز، عندما كنت طفلا كنت أذهب إلى ملعبهم".