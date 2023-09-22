رئيس الوزراء يجري في نيويورك لقاء مع غرفة التجارة الأميركية

2023-09-22 10:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

اجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى.

وذكر المكتب الاعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء اجرى مساء أمس الخميس (بتوقيت بغداد) لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى"، مشيرا الى أن "السوداني ثمن جهود نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، في ترتيب هذا اللقاء لإطْلاع المستثمرين على بيئة العمل في العراق".

واضاف البيان أن رئيس الوزراء بين أنّ "العراق أرض خصبة للاستثمار في الكثير من القطاعات المهمة، وهناك موارد طبيعية لم تُستثمر حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء لأبناء الشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء بحسب البيان في كلمة له خلال اللقاء إن: "حكومتنا تستثمر الإيرادات بشكل صحيح لتفعيل قطاعات اقتصادية مهمة غير النفط، إذ لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على النفط لتعزيز الموازنة وتغطية الالتزامات، كما سار الأمر طيلة المرحلة السابقة"، مؤكدا أن "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة.

يتبع.