2023-09-22 11:10:07 - المصدر: واع

بغداد – واعتجرى عصر اليوم الجمعة مباراتان لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"منتخب نينوى سيلتقي منتخب بغداد الكرخ في الساعة الثالثة والنصف عصراً على ملعب غاز الشمال".وأضاف أن"المواجهة الثانية ستجمع منتخب واسط ومنتخب كركوك في الساعة الثالثة والنصف عصراً على ملعب نفط الشمال".