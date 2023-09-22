الزراعة توضح إجراءاتها لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية

2023-09-22 11:15:07 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسلام الملاأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تصدير أنواع من الأعلاف إلى بعض دول الخليج، فيما أوضحت إجراءاتها لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية.وقال وكيل وزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية بشكل عام في العالم يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، وبالتالي العراق جزء من العالم".وأضاف عبد الحسين: "مع زيادة الطلب والشح المائي ومع وجود زيادة في أسعار الأعلاف، نواجه حالياً ارتفاعاً حقيقياً في أسعار المنتجات الحيوانية عموما سواء كانت لحوماً أو منتجات".وأكد أن "وزارة الزراعة وعن طريق قسم متخصص، تتابع الأسعار يومياً وتحرص على إيجاد مشاريع ذات المردود على المزارعين من أجل زيادة الأعلاف الحيوانية".ولفت إلى أن "الوزارة قامت بتمويل مشروع لزراعة الأعلاف وإنتاجها من أجل إشاعتها في عموم العراق"، مشيراً إلى أن "العراق حالياً يصدر بعض أنواع الأعلاف إلى بعض دول الخليج".وتابع: "هذا المشروع طبق قبل سنة، ونحن في تصاعد وتكيف لتفادي شح المياه، وسوف نتمكن من تحقيق أهداف التنمية أفقياً وعمودياً لتسهم في خفض الأسعار".