فيديو.. الإطاحة بمتهم ينتحل صفتي أقارب رئيس الوزراء والأمين العام للمجلس

2023-09-22 11:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة (22 ايلول 2023)، الإطاحة بمتهم انتحل صفتي أقارب رئيس الوزراء والأمين العام للمجلس في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على متهم انتحل صفتي أقارب رئيس الوزراء والأمين العام للمجلس في بغداد".

واضاف أنه "تم تطويق المكان المتهم ومراقبته جويا للحد من حركته واعتقاله"، مبيناً أن "المتهم اعترف صراحة بانتحال شخصيات حكومية كبيرة للحصول على الاموال والنفوذ".





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