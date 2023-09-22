2023-09-22 11:40:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وتتجه لإنهاء أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية على انخفاض، وذلك في الوقت الذي تخلص فيه تقييمات المستثمرين إلى احتمالات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت. وبحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بعد أن أنهى الجلسة السابقة متراجعا بأكثر من واحد بالمئة، إذ حذا […]

ظهرت المقالة أسهم أوروبا تتجه لهبوط أسبوعي بعد إشارات متشددة بشأن الفائدة أولاً على ايرث نيوز.