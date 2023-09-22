2023-09-22 11:40:20 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تصدير أنواع من الأعلاف إلى بعض دول الخليج، فيما أوضحت إجراءاتها لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية. وقال وكيل وزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، في تصريح تابعته “ايرث نيوز”، إن “ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية بشكل عام في العالم يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، وبالتالي العراق جزء من العالم”. وأضاف عبد […]

ظهرت المقالة تحرك وزاري لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية أولاً على ايرث نيوز.