2023-09-22 11:40:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الجمعة، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة. أعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم. وقال إيليا سبيفاك رئيس […]

ظهرت المقالة رغم قوة الدولار.. الذهب يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية أولاً على ايرث نيوز.