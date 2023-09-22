المجتمعية توقف 44 حالة ابتزاز وعنف أسري وتعيد 9 هاربين إلى ذويهم

2023-09-22 12:45:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الجمعة (22 ايلول 2023)، ايقاف 44 حالة ابتزاز المتروني وعنف اسري واعادة 9 هاربين الى ذويهم.

وذكرت المجتمعية، في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارزها في بغداد وعدد من المحافظات وبعمليات منفصلة، اوقفت 44 حالة ابتزاز الكتروني وعنف اسري، وأعادت 9 أشخاص هاربين الى ذويهم خلال العشرة أيام المنصرمة من شهر أيلول الجاري".

واوضحت، ان "مجموع حالات الابتزاز التي تم إقافها خلال العشرة أيام المنصرمة بلغت (١٤) حالة، فيما بلغت حالات التعنيف الأسري لنفس الفترة 31 حالة".

واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي ولرعايتها لضحايا التعنيف والابتزاز والهاربين".