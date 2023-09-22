رئيس الوزراء يتلقى دعوة لزيارة ماليزيا لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

2023-09-22 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، دعوة من نظيره الماليزي لزيارة ماليزيا لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في مقرّ إقامته بنيويورك، مساء أمس الخميس، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأضاف البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، البحث في تعزيز أواصر التعاون الثنائي، وتوسعة التبادل على مختلف الصعد والمجالات، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين".وتابع: "كما شهد اللقاء البحث في حوادث الإساءة إلى القرآن الكريم، والأفعال المشينة والمحرّضة على نشر الكراهية والتطرّف من هذا القبيل، وعدّ هذه الإساءات بعيدة الصلة عن حرية التعبير وتمثل اعتداءً صارخاً على معتقدات المسلمين ينبغي مواجهته".وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بـ"التجربة الماليزية المتميزة، وأداء الشركات الماليزية وسمعتها في القطاعات التنموية"، مؤكداً "توافر الفرص الكبيرة في العراق بمجال تشييد البُنى التحتية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية إلى جانب باقي المجالات الحيوية".وأكد "رغبة العراق في تنمية التواصل مع الدول الصديقة، لاسيما أن مشروع طريق التنمية يشكل مساحة فعّالة ومتاحة للاستثمار"، داعياً الشركات الماليزية إلى "المساهمة في المشروعات العديدة التي يوفرها الطريق".من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن "تقديره لدور العراق الفعّال في قلب العالم الإسلامي، إلى جانب الأهمية الاقتصادية التي يمثلها في الشرق الأوسط وسوق الطاقة العالمي"، موجهاً الدعوة إلى رئيس الوزراء لـ"زيارة ماليزيا، من أجل المزيد من التباحث وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".