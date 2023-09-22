اعتقال 22 متسللا اجنبيا في واسط

2023-09-22 14:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الثلاثاء (22 أيلول 2023)، إلقاء القبض على 22 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة واسط.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "الفوج الثالث في لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة تمكن من إلقاء القبض على (22) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة واسط".

وأشارت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم."