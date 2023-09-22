2023-09-22 14:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن جهاز الاستخبارات التركي، اليوم الجمعة (22 ايلول 2023)، تحييد المدعو "خالد رشو قاسم" مسؤول ما يسمى أمن سنجار في تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.

وبحسب وسائل إعلام تركية قالت، "إن مصادر أمنية أفادت بأن عملاء الاستخبارات التركية الميدانيين تسللوا إلى منطقة سنجار في شمال العراق وتمكنوا من تحديد مكان الإرهابي قاسم الملقب "ديندار أفيستا".

ولفتت إلى أن "جهاز الاستخبارات التركي نفذ عملية في المنطقة أسفرت عن تحييد الإرهابي قاسم المسمى "مسؤول الأمن" في "وحدات مقاومة سنجار" (YBŞ) التابعة لتنظيم "بي كي كي" إلإرهابي".

وأشارت المصادر إلى أن "الإرهابي قاسم تم تحييده مع مرافقيه.

وبات قاسم "مسؤول الأمن العام في سنجار" في صفوف "وحدات مقاومة سنجار" وأعطى تعليمات قتل العديد من المدنيين في المنطقة، حسبما ذكرت المصادر الأمنية.



