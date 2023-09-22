تقليد "ماركات" في السليمانية.. الرقابة التجارية تؤشر التزييف وتتحرك

2023-09-22 15:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أشرت مديرية الرقابة التجارية في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، وجود تزييف لعلامات تجارية وصناعية، وتلقيها شكاوى عديدة في هذا المجال، مشيرةً إلى ضبط 15 طناً من الرز غير صالح للاستهلاك البشري نتيجة سوء الخزن.

وقال مدير الرقابة التجارية في السليمانية، سوران غفور، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "خلال الزيارات الميدانية لمخازن غرفة تجارة وصناعة السليمانية، تم ضبط 15 طناً من الرز المصري المستورد التالف بسبب سوء الخزن ما ادى الى ضبط المادة واتلافها بسبب وجود الحشرات وعدم توفر أدوات الخزن العلمية في مكان الخزن".

وأضاف غفور، أن "عدداً من الأشخاص بدأوا بتقليد وتزييف الماركات المصنوعة محلياً وأحياناً المستوردة، ويوميا ترد المديرية شكوى بهذا الخصوص"، مؤكداً أن "اللجان تقف بالمرصاد أمام من يقوم بتزييف الماركات، كونها من حقوق المصنع الذي أنتجها".

وعن أنواع المواد التي يتم التلاعب بها وتزييف ماركتها، أوضح غفور، أن "التلاعب والتزييف يتم في جميع المواد، كالمواد الغذائية والصناعية ومواد التنظيف ومشتقات الحليب والمشروبات الغازية وفرق الرقابة التجارية، وتتابع بجدية هذه الحالات وتعمل على إنهائها".

وأشار مدير الرقبة التجارية، إلى "وجود تنسيق عالٍ بين الرقابة التجارية ووزارة الصحة في حكومة الإقليم خصوصاً فيما يتعلق بالمصانع الغذائية التي تشرف عليها وزارة الصحة فقبل أيام ورد كتاب من وزارة الصحة بوجود أكثر من 14 نوعا من أنواع الحليب المقلد في أسواق السليمانية، وسرعان ما قامت الفرق بجمع تلك المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وحول دخول المواد المستوردة وإخضاعها لجهاز القياس والسيطرة النوعية، لفت غفور، إلى أن "جميع المواد التي تدخل عبر منافذ الإقليم تخضع لجهاز القياس والسيطرة النوعية وكذلك الرقابة لعديد من الأجهزة واللجان الحكومية، لكن ما يتم هو أن بعض التجار يقومون بخزن تلك المواد في أماكن غير ملائمة علمياً للخزن، ما يؤدي إلى تراجع نوعية تلك المواد وبالتالي إلى إضرار بالصحة العامة".