وفاة اللاعب الدولي السابق شرار حيدر

2023-09-22 15:36:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

غيب الموت، اليوم الجمعة (22 ايلول 2023)، لاعب المنتخب الوطني العراقي ورئيس نادي الكرخ السابق شرار حيدر في أحدى مستشفيات تركيا.

وأعلنت عائلة اللاعب الدولي السابق عبر وسائل الإعلام خبر وفاة حيدر بعد خضوعة للعلاج في مدينة اسطنبول بتركيا.

وأمس الخميس، ذكر مصدر طبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "شرار حيدر مازال في غيبوبة تامة منذ عدة اسابيع ولم يتغير وضعه منذ تعرضه للغيبوبة ولحد الان".

وأكد، أن "وضع شرار في خطر كبير ومحرج اذ لم يطرأ اي تحسن على حالته الصحية".

واشار الى ان "حب شرار للحياة جعله متمسكاً بها وابقاه يعيش إلى الآن"، مؤكداً ان "كل الفحوصات والتحاليل التي تجرى له ايجابية لكن تلف الدماغ ادى الى فقدان وعيه واربك وضعه العام ورقوده في إحدى المستشفيات بتركيا".

وشرار حيدر من مواليد 1968 وهو خريج كلية الآداب قسم الإعلام ولاعب كرة قدم سابق للمنتخب العراقي، لعب لنادي الرشيد العراقي، ولعب في خط الدفاع وكان يتميز بالصلابة الجسمانية ودقة مراقبة الخصم. وهرب من العراق بعهد حكم صدام حسين وذهب إلى الجزائر وانظم إلى نادي شباب باتنة مع رفقة زميله سعد قيس.

وعاد حيدر الى العراق بعد الغزو 2003 من أجل إعادة بناء الرياضة العراقية وظل سنوات طويلة يحاول دون جدوى، ثم غادرها بعد تنازله عن رئاسة نادي الكرخ وعاد إلى لندن ليكمل حياته هناك كونه يحمل الجنسية الانكليزية اضافة للعراقية ، وذلك بعد أن فشلت مساعيه في تصحيح أوضاع الكرة العراقية حيث رشح عدة مرات لمنصب وزارة الشباب والرياضة لكنه لم يحالفه الحظ.







