2023-09-22 15:41:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصبحت الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العراق سبباً مهماً في ملء جيوب أجنحة الاحزاب الاقتصادية، لاسيما عندما يتعلق ذلك بأزمة ارتفاع الدولار التي القت بظلالها على الاسواق العراقية، وكان المتضرر الوحيد هو الشعب، فيما حققت الأحزاب أرباحاً كبيرة.

أزمات مصطنعة ومغارة علي بابا

المحلل السياسي، عدنان التميمي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الجمعة (22 أيلول 2023)، أن "الكثير من الازمات التي تضرب العراق هي مصطنعة من قبل جهات متنفذة تقف خلفها احزاب كبيرة ولو بشكل غير مباشر من اجل تحقيق الكثير من الاهداف منها المصالح المادية والحفاظ على النفوذ خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ومنها سوق الدولار الذي بات بمثابة مغارة علي بابا للاجنحة الاقتصادية بكل عناوينها".

وتشهد أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية قفزات غير مستقرة حتى اقتربت لتلامس الـ160 الف دينار لكل 100 دولار، وذلك بالتزامن مع معلومات عن نوايا امريكية لفرض عقوبات على مصارف جديدة غير ملتزمة بشروط نقل وتمويل التجارة باستخدام الدولار.

واضاف التميمي، ان "ثراء بعض الاحزاب من خلال فتح قنوات ومكاتب وتجنيد الالاف، يظهر حجم البذخ المالي وماهو حجم الاموال التي تحصل عليها"، لافتا الى ان "اي مقارنة بين بدايات الاحزاب وحالها الان تعطي رؤية شاملة عن حجم الاموال التي حصلت عليها".

الأحزاب ولعبة الارتفاع والانخفاض

ويشير التميمي، إلى أن "أغلب الاحزاب تدرك أن بقاءها في المشهد السياسي مرتبط بمدى توفر الاموال التي من خلالها تحصد اصوات في مواسم الانتخابات وليس وفق برامج ورؤية شاملة لمعالجة مشاكل البلاد"، مؤكدا أن "سوق الدولار هو الصورة الاقرب لما تسببه القوى المتنفذة في لعبة الارتفاع والانخفاض الذي تجني من خلالها المليارات خلال دقائق معدودة".

وكان الخبير المالي في سوق بغداد للأوراق المالية حسام الخيزران، قد أكد في وقت سابق، أن "المضاربة المتواصلة بالعملة الصعبة، والتهريب ما زالا يهددان قيمة الدينار العراقي".

وأضاف الخيزران لـ"بغداد اليوم"، أن "شبكات التهريب والمضاربة وجدت طرقاً جديدة لتجنب إجراءات البنك المركزي"، داعياً "السلطات للقيام بخطوات جديدة لمعالجة أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية".

واعتبر أن "الأسر تدفع الثمن الأكبر، لكون أغلب المواد الغذائية مستوردة وترتبط بالدولار وليس الدينار"، متوقعاً "ارتفاعاً جديداً في معدلات الفقر بحال استمرار حالة تراجع قيمة الدينار وعدم الاستقرار".

المصدر: بغداد اليوم