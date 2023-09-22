نادي الكرخ يعلن وفاة اللاعب الدولي السابق شرار حيدر بعد صراع مع المرض

2023-09-22 15:45:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توفي نجم الكرة العراقية ورئيس نادي الكرخ السابق شرار حيدر، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 52 عاما بعد صراع مع المرض إثر عملية اجريت له بالقلب في تركيا أثرت على خلايا دماغه واتلفتها.

وقال حيدر لازم نائب رئيس نادي الكرخ لوكالة شفق نيوز، إن حيدر توفي في تركيا اليوم بعد غيابه عن الوعي لشهرين، مضيفا أن حيدر توفي بأحد مستشفيات تركيا، وسنقوم كإدارة بإتصالاتنا ونقل جثمانه الى العراق.

وبين ان الراحل لم يتحمل فقدان الوعي طيلة هذه المدة ليفارق الحياة رغم كل المحاولات، مردفا بالقول إن موقف الحكومة العراقية كان جيدا وتبنى وضعه الصحي لكن لم ينفع ذلك.

و‎شرار حيدر مواليد العام 1971 هو من أبرز لاعبي كرة القدم العراقيين الذين قاموا باللعب في المنتخب العراقي، و قام بعمل العديد من الإنجازات، وخاض العديد من المباريات الفريدة، بالإضافة إلى أنه قام باللعب في نادي الرشيد العراقي، ثم توجه إلى اللعب في خط الدفاع.

وكان الراحل يتميز باللياقة الجسمانية واللعب بشكل مميز حيث كان يجيد مراقبة الخصم و الحصول على الكرة منه في الوقت المناسب لإحراز الأهداف.