انطلاق البطولة التأسيسية للجنة التجذيف والكانوي

2023-09-22 15:50:05 - المصدر: واع

بغداد- واعانطلقت عصر يوم أمس الخميس البطولة التأسيسية للجنة التجذيف والكانوي البارالمبي في بحيرة نصب الشهيد بالتعاون مع اتحاد التجذيف والكانوي المركزي وبمشاركة أربعة أندية تخصصية ولجنتين فرعية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "افتتاح البطولة شهد حضور رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد والنائب الأول سمير الكردي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء وأعضاء الاتحادات البارالمبية ".وأضاف أن "رئيس اللجنة البارالمبية أطلع على معدات اللعبة وعلى مستويات الرياضيين الذين أشاد جميع الحاضرين بتطورهم السريع من خلال توجيهات الكادر التدريبي".وبين أن "النتائج الفرقية أسفرت عن حصول نادي وسام المجد على المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني نادي الإشراق، وحل بالمركز الثالث نادي الشموخ".