مقتل شخص نتيجة مشاجرة مسلحة في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد

2023-09-22 17:00:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قتل شخص، اليوم الجمعة، نتيجة مشاجرة مسلحة في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد. وذكر مصدر امني لايرث نيوز، ان “مشاجرة بين عدد من الاشخاص لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة وتبادل اطلاق النار فيما بينهم ضمن منطقة زراعي الزعفرانية”.واضاف “ما اسفر عن مقتل شخص مستطرق صادف مروره لحظة وقوع المشاجرة”.وتابع ان “قوة […]

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