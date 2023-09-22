2023-09-22 17:00:06 - المصدر: ايرث نيوز

كشف استطلاع للرأي، عن أن 75 في المائة من الشباب السعودي واثقون من قدرة حكومتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي. ويأتي ذلك وسط تزايد مخاوف الشباب العربي بشأن تأثير التغير المناخي على حياتهم اليومية؛ حيث قال 66 في المائة إنهم «قلقون جداً»، وهي النسبة الأعلى منذ خمس سنوات. وأصدرت شركة استشارات العلاقات العامة «أصداء بي […]

ظهرت المقالة استطلاع رأي: ثُلثا العرب قلقون من التأثيرات على حياتهم اليومية أولاً على ايرث نيوز.