الجنائية الدولية: اصدار أحكام بحق مرتكبي جرائم داعش في العراق

2023-09-22 17:20:05 - المصدر: الفرات نيوز

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الخميس الموافق 21 أيلول 2023، مع السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب الاخير، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.

استعرض السيد خان خلال اللقاء جهود محكمة الجنايات الدولية وسعيها لاستخدام السبل القانونية المثلى لمحاسبة مرتكبي جرائم تنظيم داعش الارهابي في العراق واصدار احكام قضائية من محكمة الجنايات الدولية بحق مرتكبي تلك الجرائم مشيرا الى رغبة المحكمة بالتعاون مع العراق في هذا المجال.

واستعرض السيد الوزير حجم التضحيات التي قدمها العراق في التصدي لتنظيم داعش الارهابي، مؤكدا أن العراق يولي اهتماما بالغًا بدراسة كافة المبادرات التي يعرضها المجتمع الدولي والتي من شأنها المساهمة بتجريم كافة الاعمال الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ومحاسبة مرتكبيها.

