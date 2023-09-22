الميناء يتوج بلقب الدوري العراقي "الرديف" لكرة القدم

2023-09-22 18:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج فريق الميناء، يوم الجمعة، بلقب بطولة رديف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تحقيقه الفوز في المباراة النهائية على فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 2-0.

وجرت المباراة عصر اليوم الجمعة في ملعب التاجي بالعاصمة بغداد، وقد ارتدى فريق الصناعات الكهربائية الطقم الأبيض والميناء اللون الأزرق.

وجاء هدف الميناء الأول عن طريق حسين عبد الكريم في الدقيقة 72 بينما سجل الهدف الثاني عبد العزيز فيصل في الدقيقة 89.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر في المؤتمر الفني الذي عقده قبل المباراة بالاتفاق مع الفريقين أنه في حال انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل يصار اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية من دون خوض الأشواط الإضافية لحسم النتيجة.