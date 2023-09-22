2023-09-22 18:35:06 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 3.5 طن من المواد المخدرة خلال 9 أشهر.وقال بيان مقتضب للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومتابعة ميدانية مستمرة من قبله ضبطت المديرية العامة لشؤون المخدرات 3 أطنان ونصف من مختلف المواد المخدرة خلال الــ 9 أشهر من عام 2023 ".