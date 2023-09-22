2023-09-22 18:41:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، عن ضبط 3 اطنان ونصف من مختلف المواد المخدرة خلال 9 اشهر من عام 2023.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "باشراف شخصي ومباشر وبمتابعة ميدانية مستمرة من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الـ9 اشهر من عام 2023، عمليات امنية استباقية بجهد امني مكثف عالي المستوى اسفرت عن ضبط 3 اطنان ونصف من مختلف المواد المخدرة والقبض على 12 الف متهم بجريمة المخدرات والحكم على 6 الاف مجرم".

ودعت "المواطنين الكرام الى التبليغ عن كل من له مساس بجريمة المخدرات من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 178 وستكون هوية المتصل طي الكتمان ومحل تقدير واحترام واهتمام".