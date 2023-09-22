رئيس الوزراء يعزي بوفاة اللاعب الدولي السابق شرار حيدر
2023-09-22 19:15:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، التعازي بوفاة اللاعب الدولي السابق شرار حيدر.
وقال السوداني في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):" ببالغ الحزن والأسى، ننعى اللاعب الدولي السابق شرار حيدر، الذي طالما خدم العراق في المحافل الرياضية، لاعبًا ومدربًا وإداريا".
وأضاف،" عزاؤنا لأهله ومحبيه وجميع أبناء الوسط الرياضي في العراق".
قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، التعازي بوفاة اللاعب الدولي السابق شرار حيدر.
وقال السوداني في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):" ببالغ الحزن والأسى، ننعى اللاعب الدولي السابق شرار حيدر، الذي طالما خدم العراق في المحافل الرياضية، لاعبًا ومدربًا وإداريا".
وأضاف،" عزاؤنا لأهله ومحبيه وجميع أبناء الوسط الرياضي في العراق".