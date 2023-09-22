رئيس الوزراء يعزي بوفاة اللاعب الدولي السابق شرار حيدر

2023-09-22 19:15:01 - المصدر: واع

بغداد- واعقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، التعازي بوفاة اللاعب الدولي السابق شرار حيدر.وقال السوداني في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):" ببالغ الحزن والأسى، ننعى اللاعب الدولي السابق شرار حيدر، الذي طالما خدم العراق في المحافل الرياضية، لاعبًا ومدربًا وإداريا".وأضاف،" عزاؤنا لأهله ومحبيه وجميع أبناء الوسط الرياضي في العراق".