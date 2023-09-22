العراق وهولندا يناقشان تشكيل مجلس ثنائي للتعاون في الزراعة والمياه

2023-09-22 20:11:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في نيويورك، اليوم الحمعة (22 ايلول 2023)، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تشكيل مجلس ثنائي للتعاون في الزراعة والمياه.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، التقى في نيويورك، مارك روته، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شهد اللقاء التباحث في مختلف جوانب التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، ودعم الشراكة الاقتصادية، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والهولندي".

واضاف، انه "جرت مناقشة تشكيل مجلس ثنائي بين البلدين، للتعاون في مجال الزراعة والمياه وإدارة الموارد المائية، لاسيما أن هولندا تعدّ من البلدان الرائدة في هذا المجال، ورغبة العراق الإفادة من الخبرات الهولندية في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، وفي الطاقة المتجددة".

السوداني، وبحسب البيان، "ثمن خلال اللقاء دعم هولندا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش، ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وبعثة حلف شمال الأطلسي"، مشيراً إلى "أهمية اتفاق الشراكة الستراتيجية الموقع بين العراق والاتحاد الأوروبي"، مؤكداً "ترحيب الساحة الاستثمارية العراقية بالشركات الهولندية، وأنها ستكون إضافة متميزة إلى جهود إعمار البنى التحتية في العراق".

ووفقاً للبيان، أكد "روته رغبة هولندا في توطيد أواصر التعاون بين البلدين، داعياً السيد السوداني إلى زيارة أمستردام، من أجل المزيد من اللقاءات والتباحث في قطاعات التعاون الممكن، ولقاء رجال الأعمال وممثلي الشركات الهولندية، وأنه يطمح إلى تطوير فرص التسهيلات والمساهمة في قطاع الأعمال والإعمار والتنمية، لاسيما في ضوء الاستقرار المتحقق بالعراق".