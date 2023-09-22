العراق وهولندا يناقشان تشكيل مجلس ثنائي للتعاون في مجال الزراعة والمياه

2023-09-22 20:30:04 - المصدر: الفرات نيوز

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في نيويورك، مساء اليوم الجمعة (بتوقيت بغداد)، رئيس الوزراء الهولندي السيد مارك روته، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهد اللقاء التباحث في مختلف جوانب التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، ودعم الشراكة الاقتصادية، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والهولندي.

كما جرت مناقشة تشكيل مجلس ثنائي بين البلدين، للتعاون في مجال الزراعة والمياه وإدارة الموارد المائية، لاسيما أن هولندا تعدّ من البلدان الرائدة في هذا المجال، ورغبة العراق الإفادة من الخبرات الهولندية في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، وفي الطاقة المتجددة.

وثمّن السوداني، خلال اللقاء، دعم هولندا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش، ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وبعثة حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى أهمية اتفاق الشراكة الستراتيجية الموقع بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ترحيب الساحة الاستثمارية العراقية بالشركات الهولندية، وأنها ستكون إضافة متميزة إلى جهود إعمار البنى التحتية في العراق.

من جانبه، أكد روته رغبة هولندا في توطيد أواصر التعاون بين البلدين، داعياً السوداني إلى زيارة أمستردام، من أجل المزيد من اللقاءات والتباحث في قطاعات التعاون الممكن، ولقاء رجال الأعمال وممثلي الشركات الهولندية، وأنه يطمح إلى تطوير فرص التسهيلات والمساهمة في قطاع الأعمال والإعمار والتنمية، لاسيما في ضوء الاستقرار المتحقق بالعراق.