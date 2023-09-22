2023-09-22 20:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

شدد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، على أهمية الانتقال من المعالجات الأمنية والسياسية إلى المعالجات الاجتماعية والصحية، فيما وجّه خمس رسائل للتعامل مع حالات التوحد. وذكر الحكيم في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “في مؤتمر أطفال التوحد أشدنا بجهود القائمين على هذا المؤتمر، وأكدنا أهمية الانتقال من المعالجات الأمنية والسياسية إلى المعالجات الاجتماعية […]

ظهرت المقالة الحكيم: أهمية الانتقال من المعالجات الأمنية والسياسية إلى المعالجات الاجتماعية والصحية أولاً على ايرث نيوز.