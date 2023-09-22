2023-09-22 20:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في نيويورك، مساء اليوم الجمعة (بتوقيت بغداد)، رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز “شهد اللقاء التباحث في مختلف جوانب التعاون بين البلدين الصديقين، […]

ظهرت المقالة السوداني ونظيره الهولندي يناقشان عدة ملفات منها دعم الشراكة الاقتصادية أولاً على ايرث نيوز.