2023-09-22 21:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تعادل منتخبُ الناشئين لكرةِ القدم تولد ٢٠٠٨-٢٠٠٩ مع فريق ناشئي الزوراء تولد ٢٠٠٦-٢٠٠٧ بهدفين لكل منهما. وأقيمت المباراة في ملعبِ الشالجية ضمن إطار تحضيراتِ الفريقين لنهائياتِ دوري الناشئين. وقال مدربُ منتخب الناشئين أحمد كاظم في بيان إن “المباراةَ كانت فائدتها كبيرةً للفريقين، منتخبنا يحقق تقدماً ملحوظاً على المستوى الفنيّ، وإن أداءَ مباراة اليوم […]

ظهرت المقالة منتخب الناشئين وناشئة الزوراء يتعادلان ودياً أولاً على ايرث نيوز.