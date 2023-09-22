2023-09-22 23:05:16 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل شدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، على رفض "التدخل بشؤون بلدنا الداخلية تحت أية ذريعة، ودستورنا يلزمنا ألّا يكون العراق منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، ونطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه"، مبيناً: "نحتفظُ بحقِّنا في اتخاذ الإجراءات المناسبة، على وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أيِّ انتهاك يتعرض له العراق"