رئيس الوزراء يؤكد تطلع العراق إلى تعزيز العلاقات والشراكة مع كوريا الجنوبية

2023-09-22 23:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تطلع العراق إلى تعزيز العلاقات والشراكة مع كوريا الجنوبية .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، مساء اليوم الجمعة (بتوقيت بغداد)، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة."وأضاف، أنه "شهد اللقاء التباحث في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكة، كما تبادل الجانبان الدعوة الرسمية لزيارة البلدين الصديقين."وأعرب السوداني، خلال اللقاء، بحسب البيان، عن تقديره لمواقف كوريا الجنوبية الإيجابية تجاه العراق، وما قدمته من إسناد خلال الحرب على الإرهاب، مؤكداً "تطلع العراق إلى تعزيز العلاقات والشراكة مع كوريا، لاسيما أن أكبر المشاريع العراقية بالبنى التحتية القائمة حالياً تنفذها الشركات الكورية الرصينة".وأشار إلى "مشروع طريق التنمية الحيوي والستراتيجي، الذي يمثل ممراً يربط بين الخليج وأوروبا مروراً بتركيا، ويتوفر على فرص استثمارية كبيرة وواعدة، ومدن صناعية ستنشأ على طول مساره"، داعياً الشركات الكورية "للإسهام الفاعل في هذه الفرص."من جانبه، جدد الرئيس الكوري تأكيد بلاده سعيها إلى استدامة أفضل علاقات التبادل والتعاون الثنائي، ورغبة الشركات الكورية في المساهمة بجهود الإعمار في العراق، مؤكداً أن "وفداً اقتصادياً كورياً سيزور العراق قريباً من أجل بحث المزيد من أسس التعاون الاقتصادي".