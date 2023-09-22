العراق يشارك في مؤتمر عالمي بأستراليا وينقل تجربته في الأعمال الريادية

2023-09-22 23:10:07 - المصدر: واع

مالبورن - واعشارك العراق، في مؤتمر ريادة الأعمال الدولي المنعقد بمدينة مالبورن الأسترالية بجانب 200 دولة عربية وأجنبية، فيما نقل رئيس الوفد العراقي مستشار رئيس الوزراء، حسين فلامرز طاهر، تجربة العراق في الأعمال الريادية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المؤتمر يشارك فيه عدد من أصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة مالبورن في أستراليا، خلال الفترة من 19 – 22 أيلول الجاري".وأضاف مراسلنا، أن "المؤتمر يعد أكبر تجمع لرواد ورائدات الأعمال حول العالم، ويتضمن حلقات تخصصية في ريادة الأعمال، ويستضيف المؤسسات الداعمة للقطاع، وصناع السياسات، والخبراء الاستراتيجيين، والباحثين، والاقتصاديين".ولفت إلى أن "العراق شارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، وترأس الوفد العراقي المشارك في هذا المؤتمر حسين فلامرز طاهر مستشار رئيس مجلس الوزراء، ناقلاً تجربة العراق في الأعمال الريادية".وتنشط في العراق حركة دعم ريادة الأعمال على مستويات حكومية عليا من خلال ورش التدريب، وتشجيع الشباب في تأسيس وتطوير مشاريع أعمال جديدة تسهم بإنعاش القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.وأكد أن "هذه المشاركة، تعتبر هي الأولى من نوعها لدول الخليج ككتلة اقتصادية واحدة، وتفتح الطريق أمام منظومة ريادة الأعمال الخليجية باتجاه آفاق تعاونية متجددة".يذكر أن المؤتمر يحضره 4 آلاف مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من 200 دولة حول العالم.