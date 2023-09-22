مستشاره السياسي: السوداني قدم رؤية شاملة ⁦أمام العالم وعبر عن التزام الحكومة نحو عراق قوي ومتزن

2023-09-22 23:20:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، اليوم الجمعة، ان السوداني قدم رؤية شاملة ⁦أمام العالم وعبر عن التزام الحكومة نحو عراق قوي ومتزن وقال الشمري في تدوينة على منصة اكس وتابعتها ايرث نيوز: “رؤية شاملة تضم السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان قدمها رئيس الوزراء امام العالم وعبر عن التزام الحكومة […]

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