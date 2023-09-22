مستشاره السياسي: السوداني قدم رؤية شاملة أمام العالم وعبر عن التزام الحكومة نحو عراق قوي ومتزن
2023-09-22 23:20:06 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، اليوم الجمعة، ان السوداني قدم رؤية شاملة أمام العالم وعبر عن التزام الحكومة نحو عراق قوي ومتزن وقال الشمري في تدوينة على منصة اكس وتابعتها ايرث نيوز: “رؤية شاملة تضم السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان قدمها رئيس الوزراء امام العالم وعبر عن التزام الحكومة […]
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