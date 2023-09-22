“فادي الشمري” مستشار رئيس الوزراء : رؤية شاملة تضم السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان قدمها رئيس الوزراء أمام دول العالم رئيس الوزراء

2023-09-22 23:40:02 - المصدر: وكالة وطن

‏تغريدة السيد “فادي الشمري” مستشار رئيس الوزراء “محمد شياع السوداني”. ==================== رؤية شاملة تضم السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان قدمها رئيس الوزراء ⁦‪@mohamedshia‬⁩ امام العالم وعبر عن التزام الحكومة مع شعبها والمجتمع الدولي نحو عراق قوي ومتزن وأكثر استقرارا. ‏مشاريع تنموية اعلن عنها ⁧‫#العراق‬⁩ ضمن سياسة التشبيك الاقتصادي والدبلوماسية المنتجة.