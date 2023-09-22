“فادي الشمري” مستشار رئيس الوزراء : رؤية شاملة تضم السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان قدمها رئيس الوزراء أمام دول العالم رئيس الوزراء
2023-09-22 23:40:02 - المصدر: وكالة وطن
تغريدة السيد “فادي الشمري” مستشار رئيس الوزراء “محمد شياع السوداني”. ==================== رؤية شاملة تضم السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان قدمها رئيس الوزراء @mohamedshia امام العالم وعبر عن التزام الحكومة مع شعبها والمجتمع الدولي نحو عراق قوي ومتزن وأكثر استقرارا. مشاريع تنموية اعلن عنها #العراق ضمن سياسة التشبيك الاقتصادي والدبلوماسية المنتجة.