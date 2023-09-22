البصرة.. شاب ينتحر من الجسر الإيطالي وفتاة تنهي حياتها بالسم

2023-09-22 23:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

أقدم شاب، مساء اليوم الجمعة (22 أيلول 2023) على الانتحار من جسر مرتفع، فيما انتحرت فتاة بالسم في حادثين منفصلين سجلتهما محافظة البصرة الليلة.

وذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، ان "شاباً انتحر برمي نفسه من أعلى الجسر الإيطالي في البصرة وسط محاولات من الشرطة النهرية للعثور على الجثة" دون معرفة دوافع وأسباب الحادث.

وأضاف "كما تم تسجيل حالة انتحار أخرى في البصرة لفتاة تناولت سماً مخصص لقتل الفئران لتنهي حياتها به".