2023-09-22 23:55:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كوريا الجنوبية، (يون سوك يول)، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، ان وفداً اقتصادياً من بلاده سيزور العراق قريبا.

وجاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نيويورك، مساء اليوم (بتوقيت بغداد)، على هامش مشاركتهما في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان الرئيس الكوري جدد خلال اللقاء "تأكيد بلاده سعيها إلى استدامة أفضل علاقات التبادل والتعاون الثنائي، ورغبة الشركات الكورية في المساهمة بجهود الإعمار في العراق".

وأشار الى، أن "وفداً اقتصادياً كورياً سيزور العراق قريباً من أجل بحث المزيد من أسس التعاون الاقتصادي".

وتبادل السوداني والرئيس الكوري بحسب البيان "الدعوة الرسمية لزيارة البلدين".

وأعرب السيد السوداني، خلال اللقاء، عن "تقديره لمواقف كوريا الجنوبية الإيجابية تجاه العراق، وما قدمته من إسناد خلال الحرب على الإرهاب،" مؤكداً "تطلع العراق إلى تعزيز العلاقات والشراكة مع كوريا، لاسيما أن أكبر المشاريع العراقية بالبنى التحتية القائمة حالياً تنفذها الشركات الكورية الرصينة".

وأشار إلى "مشروع طريق التنمية الحيوي والستراتيجي، الذي يمثل ممراً يربط بين الخليج وأوروبا مروراً بتركيا، ويتوفر على فرص استثمارية كبيرة وواعدة، ومدن صناعية ستنشأ على طول مساره، داعياً الشركات الكورية للإسهام الفاعل في هذه الفرص".