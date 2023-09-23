2023-09-23 00:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى، تنويها للمتطوعين الجدد بصفة عقد.وذكر قيم العلاقات والاعلام في قيادة الشرطة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "على جميع المتطوعين الجدد بصفة عقد والذين اكملوا الفحوصات (اللياقة البدنية _ الفحص الطبي _ الأحوال المدنية_ مكتب المعلومات + الشهود والمختار والمجلس البلدي) الحضور السبت المصادف 23/9/2023 إلى مركز التدريب الأساسي أمام اللجنة مستصحبين المستمسكات أدناه لغرض استلامها".