الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ برامجها وخططها

2023-09-23 01:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، علاقات العراق مع منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها، في مختلف المجالات، فيما أكد غوتيريش دعمه جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها التنموية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الأخير التقى "غوتيريش، بمقرّ المنظمة في نيويورك، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78".

وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات العراق مع منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها، في مختلف المجالات، وتعزيز جهودها إزاء العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، وآليات التنسيق المتواصل مع المؤسسات الأممية في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية في عدد من مدن العراق".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان، بـ"دور المنظمة الأممية ومؤسساتها في دعم العراق، وجهودها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي"، مشيراً "للزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى بغداد في آذار الماضي، والتي شكلت انعطافة نحو الارتقاء بمستوى التعاون، ومناسبة لتحفيز العمل الأممي في العراق".

كما أكد، على "التعاون البنّاء مع المنظمة لتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، في ما يتعلق ببرامج محاربة الفقر، وإيجاد المعالجات لمواجهة الجفاف والتصحّر والتخفيف من آثارهما".

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، "دعمه جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها التنموية"، مشيراً إلى "دور العراق المحوري، وتبنّيه سياسة الحوار وتقريب وجهات النظر المختلفة، بوصفه جسراً للتواصل والتقارب بين دول المنطقة"، معرباً عن "دعم الأمم المتحدة ومشاطرتها دعوة العراق من أجل لتعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية الخطيرة وآثار الجفاف والتغيّرات المناخية التي تشهدها المنطقة والعالم".