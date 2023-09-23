رئيس الوزراء يختتم زيارته إلى نيويورك

2023-09-23 03:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارته إلى نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يختتم زيارته إلى نيويورك، بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين" .