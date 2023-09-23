رئيس الوزراء يؤكد انفتاح الحكومة على توسيع الشراكة مع بريطانيا

2023-09-23 03:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انفتاح الحكومة على توسيع الشراكة مع بريطانيا في مختلف المجالات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء الجمعة، نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر جيمس دودن، وذلك على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78".وأضاف، أنه "شهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين".وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "انفتاح الحكومة على توسيع الشراكة مع بريطانيا في مختلف المجالات"، مشدداً على أن "العراق يمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات البريطانية الاستثمار فيها، بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات تحتاجها كل القطاعات في العراق".كما أشار إلى "عزم الحكومة على إعادة تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مشيداً "بإسهام المملكة المتحدة في بعثة حلف الناتو العاملة في العراق، وجهودها في تقديم المشورة في مجال التدريب".من جهته نقل دودن، تحيات رئيس الوزراء البريطاني السيد ريشي سوناك للسيد رئيس مجلس الوزراء، وعبر عن رغبة بلاده باستمرار التواصل والعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.