2023-09-23 08:50:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ على مدى العام ونصف العام الماضيين، عقد دبلوماسيون بريطانيون وروس عددا من الاجتماعات حول قضايا الأمن الدولي على خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة inews البريطانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى قوله: “أجرى مسؤولون بريطانيون محادثات دبلوماسية مع مسؤولين رئيسيين في الكرملين حول قضايا الأمن الدولي في ظل الصراع […]

ظهرت المقالة وسائل إعلام تكشف عن اتصالات متكررة بين روسيا وبريطانيا أولاً على ايرث نيوز.