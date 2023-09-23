الذهب يرتفع مستفيداً من الضغوط على الدولار وعوائد السندات الأميركية
2023-09-23 08:50:10 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم أمس الجمعة، مدعومة بالتراجع الطفيف في الدولار وعوائد السندات الأميركية مع استيعاب المستثمرين للموقف المتشدد من بنك الاحتياطي الفدرالي. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1925.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 1:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1759 بتوقيت غرينتش)، بعد ثلاث جلسات من الخسائر. وارتفع سعر […]
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