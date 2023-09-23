2023-09-23 08:50:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم أمس الجمعة، مدعومة بالتراجع الطفيف في ‏الدولار وعوائد السندات الأميركية مع استيعاب المستثمرين للموقف المتشدد من ‏بنك الاحتياطي الفدرالي.‏ وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1925.21 دولار للأوقية ‏بحلول الساعة 1:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1759 بتوقيت غرينتش)، بعد ‏ثلاث جلسات من الخسائر. وارتفع سعر […]

ظهرت المقالة الذهب يرتفع مستفيداً من الضغوط على الدولار وعوائد السندات الأميركية أولاً على ايرث نيوز.